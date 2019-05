Basket in carrozzina, NTS Riviera Basket al lavoro per la prossima stagione. Cambia il coach

Sport

Rimini

| 15:07 - 08 Maggio 2019

NTS Riviera Basket al lavoro per la prossima stagione. Sabato torneo a Genova.



NTS Riviera Basket Rimini è al lavoro per preparare una grande stagione che cancelli quella appena passata durante la quale volontà, impegno e dedizione non hanno trovato nei risultati quel giusto premio che i ragazzi ed il loro pubblico avrebbero pienamente meritato.

Molti i cambiamenti in vista, a partire dall'allenatore dopo i saluti a Giorgio Camorani che lascia la panchina. Ancora on è ufficiale il nome del sostituto mentre sono confermati tutti i giocatori che torneranno in campo nel torneo di Genova di sabato 11 maggio contro avversarie di rango come Polisportiva Parma e Inail B.I.C. Genova.

Per l'occasione la formazione tipo composta da:

#6 Giuliano Bonato, #7 Mirco Acquarelli, #8 Alessandro Ubaldi, #9 Miscel Forgione, #10 Raik Adil, #11 Giuseppe Di Pietro, #14 Tatyana Gema Rodriguez, #15 Stefano Martinini, #19 Michele Storoni, #21 Andrea Rossi, #91 Andrea Gardini e #55 Antonio D'Aietti. Il roster sarà rinforzato con due atleti di sicuro talento del calibro di Angelo Loperfido, esperta e prolifica ala grande marchigiana ed un pivot di origine marocchina che è Samadi Abdelkhalak che ha offerto prove molto convincenti nelle due precedenti stagioni a Reggio Calabria e Bari.

Per ora si tratta di presenze temporanee che rivedremo anche due settimane dopo nel torneo di Rimini poi, si vedrà. Una volta confermati gli sponsor già presenti sulle maglie biancoblu e, ci auguriamo, aggiunti nuovi volenterosi contributori si potrà valutare come rinforzare la prima squadra senza trascurare il capillare reclutamento di forze nuove con le quali allargare la base.