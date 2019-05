Misano, continua la realizzazione di piste ciclabili che collegano l'entroterra al mare

Attualità

Misano Adriatico

| 15:04 - 08 Maggio 2019

Ciclabile via Tavoleto.

Sono partiti mercoledì mattina 8 maggio, i lavori di realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile in sede propria di circa mezzo chilometro lungo la Strada Provinciale 35 via Tavoleto in località Casette. L’importo dei lavori ammonta a 200mila euro, di cui 40.000 con fondi regionali e 160 con somme proprie dell’ente. La ditta che eseguirà i lavori è la Canghiari costruzioni di Montegrimano.



Al termine dei lavori che comprendono anche la sistemazione del marciapiede esistente verso Morciano, il nuovo collegamento ciclopedonale sarà completato fino alla via Cà Rastelli per una lunghezza di circa 1 km, fino al giardino dedicato a Niki Hayden.