Basket C Gold, prezzi e prevendita di gara1 delle semifinali playoff Albergatore Pro-Fiorenzuola

Sport

Rimini

| 14:26 - 08 Maggio 2019

Albergatore Pro gioca domenica gara1 delle semifinali playoff al Flaminio.



Rinascita Basket Rimini rende noto nel dettaglio prezzi e modalità di vendita dei tagliandi relativi a gara1 della semifinale playoff contro la Pall. Fiorenzuola 1972 di domenica 12 maggio con palla a due alle ore 18 al il Palasport Flaminio (e all’eventuale gara3 di domenica 19 maggio 2019, stesso orario).

PREVENDITA

Sabato 11 maggio dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del

Palasport Flaminio.

APERTURA BIGLIETTERIA e PORTE

La biglietteria del Flaminio aprirà domenica alle ore 16: consigliamo, per evitare la fila, di fare un salto per tempo! I cancelli del Flaminio si apriranno come sempre 1 ora prima dell’inizio, cioè alle 17.

ACQUISTO ONLINE

E’ già possibile acquistare il proprio posto al Flaminio in prevendita online, cliccando sul link di Vivaticket.

https://bit.ly/2UWKP

1) ON LINE -­‐ SALTA LA FILA!

• biglietto online NON NUMERATO: 6 euro

• biglietto online POLTRONE BIANCHE NUMERATE: 10 euro

• ragazzi fino a 15 anni: GRATUITO

2) BIGLIETTERIA SOLO IL GIORNO DELLA PARTITA

• speciale fedeltà -­‐ abbonato regular season: 5 euro SOLO AL

BOTTEGHINO dietro presentazione della tessera

• biglietto NON NUMERATO: 7 euro

• biglietto POLTRONE BIANCHE NUMERATE: 12 euro;

• ragazzi fino a 15 anni: GRATUITO

• PARTERRE POLTRONE GIALLE “compreso” ritirando accredito in

biglietteria

I 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝘀𝘀 𝗦𝘁𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗲 𝗣𝗮𝘀𝘀 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗱𝗼𝘃𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼

𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗯𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 (𝗰𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶) 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗶𝘁𝗶𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗶

𝗼𝗴𝗻𝗶 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗼𝗹𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮. 𝗟𝗲 𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗮𝗹𝗴𝗼𝗻𝗼 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗽𝗲𝗿

𝗹'𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘁-­‐𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻.