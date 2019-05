Tributo a Fellini di David Lynch, creatore di Twin Peaks: la mostra prorogata fino al 19 maggio

Attualità

Rimini

| 13:09 - 08 Maggio 2019

La mostra “Dreams - A Tribute to Fellini”, realizzata dalla Fondazione Fellini Sion, resterà a Castel Sismondo fino a domenica 19 maggio (dal martedì al venerdì dalle 18,00 alle 23,00 e sabato e domenica dalle 11,00 alle 23,00, a ingresso libero).

La mostra è stata portata a Rimini, in anteprima nazionale, nell'ambito de La Settima Arte – Cinema e Industria, la manifestazione che si è tenuta dal 3 al 5 maggio, organizzata da Confindustria Romagna, Khairos Srl (Cinema Fulgor e Cinema Settebello di Rimini), Università Alma Mater Studiorum Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, con la collaborazione del Comune di Rimini.

Il prolungamento dell’esposizione è stato possibile grazie alla gentile concessione della Galleria Primo Piano, dove si sarebbe dovuta trasferire dall’11 maggio. La mostra “David Lynch – A Tribute to Fellini” resterà presso Castel Sismondo fino a domenica 19 maggio, per poi spostarsi presso la Galleria, dove sarà ospitata fino al 14 luglio.

Per l'occasione Primo Piano si trasferirà idealmente presso il Castello, curando eventi e incontri nella cornice medioevale dell'esposizione, a partire dalla performance “I'm Waiting Here” che avrà luogo sabato 11 maggio alle 21.00 nei locali del Castello, realizzata in collaborazione con Movimento Centrale Danza & Teatro.

L'allestimento nella splendida location di Castel Sismondo, futuro Museo Internazionale Federico Fellini, è stato curato da Nicolas Rouiller (Direttore della Fondazione Fellini di Sion), Sonia Mariotti e Arianna Bargellini (curatrici dell'esposizione per La Settima Arte - Cinema e Industria).