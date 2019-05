Studenti del liceo Giulio Cesare Valgimigli guide per le visite al tempio Malatestiano

Attualità

Rimini

| 12:39 - 08 Maggio 2019

Tempio Malatestiano di Rimini.

Sabato 11 maggio è la Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale e il Rotary Club Rimini Riviera la dedica al Tempio Malatestiano. Per l’occasione, su iniziativa del Rotary Club Rimini Riviera, cittadini e turisti avranno la possibilità di accedere gratuitamente al capolavoro del Rinascimento italiano insieme a guide d’eccezione, gli studenti del Liceo Giulio Cesare – Valgimigli di Rimini. In queste settimane i giovani hanno studiato a fondo il Tempio Malatestiano e sono pronti a guidare gli ospiti sia in italiano che in inglese.



“Molti luoghi della città – dice Maurizio Temeroli, Presidente del Rotary Rimini Riviera - hanno visto in questi anni l’intervento dei Rotary Club per offrire contributi di varia natura, utili a valorizzare il patrimonio culturale della città. Il progetto in questa occasione coinvolge i giovani studenti, vuole condividere con loro un tesoro della nostracittà e insieme offrirlo a cittadini e turisti anche stranieri”.



Le visite, organizzate in turni da 15 persone, si avvieranno alle 9.15 e si concluderanno alle 13.00 di sabato 11 maggio. Saranno organizzate in turni con partenze anche alle 10.30 e 11.45.



Gli studenti, la 4° D del Liceo Classico e la 4° F del Liceo Linguistico, saranno assistiti dalle professoresse Michela Cesarini e Lorenza Angelini. Si occuperanno sia di guidare le visite che di accogliere gli ospiti con le informazioni utili. Le prenotazioni si possono effettuare direttamente sul sito www.rotaryriminiriviera.org cliccando sull'evento "Giornata rotariana del patrimonio culturale"