Basket, RBR Hero School: parte il progetto Rimini Scuola sostenibile

| 12:18 - 08 Maggio 2019

RBR Hero School: parte il progetto Rimini Scuola sostenibile.

Entrare nelle scuole “per davvero”, perché gli istituti scolastici e i ragazzi, tutti, sono il motore più importante per la condivisione, la sponsorizzazione e l’evoluzione della nostra pallacanestro.

Ecco da dove parte il nuovo progetto di Rinascita Basket Rimini RBR HERO SCHOOL, organizzato in collaborazione con Rimini Scuola Sostenibile di Anthea e che si inaugurerà venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30 presso le Scuole Elementari di Miramare (via Pescara).

“Si tratta di un progetto pilota che poi punterà ad espandersi in tutte le scuole, anche medie, del territorio di Rimini, col sogno del cassetto di riattivare i ‘vecchi e mitici’ campionati studenteschi tra scuole superiori – dice in merito Franco Foschi, responsabile dell’attività giovanile di RBR –. Il plesso sarà coinvolto interamente, dalle classi prime alle quinte: ci saranno giochi con stazioni varie, partite e altre attività a tema”.

Il parterre è davvero ‘de roi’, con la presenza annunciata del coach della prima squadra RBR Massimo Bernardi e di capitan Alberto Saponi assieme a Luca Pesaresi e Niccolò Moffa, i quali faranno giocare i bambini con la mascotte ufficiale “Hero”.

All’evento interverrà anche la società di marketing Big Rocket, che presenterà il progetto con la collaborazione del Miramare Basket e del responsabile Luca Lombardini.

“Questa iniziativa consolida RBR come una realtà sportiva fortemente legata alla città - sottolineano gli assessori allo Sport e alla scuola del Comune di Rimini Gian Luca Brasini e Mattia Morolli -. L’attenzione verso i più giovani è indispensabile per creare comunità e per dare prospettive al progetto RBR, facendo crescere il vivaio ma soprattutto alimentando la passione per uno sport e per una casacca che sono parte della nostra identità”.

La festa del minibasket provinciale di domenica 12 maggio

Inoltre, a corredo del tutto, domenica 12 maggio prima di gara1 di semifinale playoff di C-GOLD tra RBR e Fiorenzuola (palla a due alle ore 18), si terrà la FESTA PROVINCIALE DEL MINIBASKET alla presenza di tutte le società della provincia di Rimini.

I bambini giocheranno sia al Flaminio che alla Palestra Stella dalle 15 alle 17: tutti, ragazzi e genitori, saranno poi invitati al Flaminio per assistere alla partita.