Disabilità ed autonomia, un incontro a Coriano per famiglie e professionisti

Attualità

Coriano

| 12:05 - 08 Maggio 2019

Nell'ambito del “Mese della Famiglia” che si tiene nel mese di maggio, venerdì 10 maggio alle ore 17, presso la sala Isotta del teatro CorTe di Coriano si terrà un incontro sul tema della disabilità e dall'autonomia.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Coriano in collaborazione con i professionisti che collaborano con l'associazione Sergio Zavatta Onlus che da anni opera sul tema della disabilità con un approccio capacitante ed inclusivo per i ragazzi.

La partecipazione è gratuita e tocca tematiche di interesse legate al passaggio alla maggiore età di ragazzi disabili e ai cambiamenti che anche le loro famiglie devono affrontare in questo lungo percorso versa l'autonomia.

Beatrice Boschetti (assessore ai servizi socio-educativi):”Un ringraziamento all'associazione Sergio Zavatta che si è resa disponibile e al Centro per le Famiglie di Cattolica per il supporto nell'organizzazione. Come amministratori siamo fieri di poter dare il nostro contributo ospitando eventi di questo interesse.”