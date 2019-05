E' ufficiale, Andrea Dovizioso al DTM del Misano World Circuit dal 7 al 9 giugno

Sport

Misano Adriatico

| 11:46 - 08 Maggio 2019

Andrea Dovizioso.

L’ufficializzazione di Audi Gruop sulla partecipazione di Andrea Dovizioso alle gare del DTM in programma a Misano World Circuit è accolta con entusiasmo A Misano World Circuit, nella Motor Valley. Il ‘Dovi’ lascerà per un weekend la sua Ducati Desmosedici GP per salire a bordo di un’Audi RS 5 DTM da 610 cavalli e sarà a Misano World Circuit il 22 e 23 maggio per provare in pista l’auto con la quale gareggerà.

Il commento di Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica SpA: “Andrea Dovizioso in pista a Misano World Circuit nelle due gare DTM è una notizia bellissima e che ci emoziona. Il legame con Ducati e con il campione della Riders’ Land è ben noto. Qui si svolge il mitico World Ducati Week e Ducati svolge test e allenamenti coi suoi piloti. In più, nella sua terra Andrea ha tantissimi tifosi che gli riconoscono talento e una grande qualità umana. Sarà un grande spettacolo, sarà emozionante e MWC è orgoglioso di offrire a questo evento un palcoscenico che lo possa esaltare al massimo”.

E’ già attiva la prevendita dei biglietti al link www.misanocircuit.com/biglietteria/dtm/