Dichiarazione dei redditi 2.0 e 730 web, incontro a Rimini con Agenzia delle Entrate

| 11:41 - 08 Maggio 2019

Modulo per la dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei redditi 2.0 è una rivoluzione epocale dalla quale non si tornerà indietro. Una rivoluzione che coinvolge 30 milioni di italiani che potranno usufruire, della precompilata – modello 730 – e fare tutto comodamente da casa con un semplice click. La dichiarazione dei redditi 2.0 è effettivamente una realtà a portata di tutti ed è per questo che si è pensato di aiutare anche i più scettici ad avvicinarsi a questo strumento, attraverso un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini.

“ Il 730 web” è anche il titolo dell’incontro informativo che si svolgerà giovedì 9 maggio alle ore 17.30 presso il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio in via Dei Cavalieri 22 durante il quale funzionari dell'Agenzia delle Entrate forniranno ai presenti tutte le informazioni necessarie per visualizzare, eventualmente modificare ed inviare la dichiarazione precompilata.

I promotori dell’evento sono il Punto Pane e Internet del Comune di Rimini e l’Agenzia delle Entrate.

L’alfabetizzazione digitale, obiettivo del progetto regionale Pane ed Internet, al quale il Comune di Rimini ha aderito, si traduce anche in questo tipo di azioni che da una parte promuovono l’uso delle nuove tecnologie e dall’altra sostengono coloro che, per svariati motivi, hanno ancora poca dimestichezza con il Web.

L’ingresso all’incontro è libero e per qualsiasi informazione è possibile contattare il Punto PEI del Comune di Rimini, presso l’URP in piazza Cavour 29 (tel. 0541/704704 email: paneeinternet@comune.rimini.it).