Bellaria, completamente ubriaco molesta le persone durante un funerale: denunciato 35enne

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:35 - 08 Maggio 2019

Durante le festività di fine aprile ed inizio maggio, caratterizzate a Bellaria Igea Marina anche dall’organizzazione di diversi eventi a grande richiamo di pubblico, la Polizia Municipale ha intensificato la propria presenza del territorio. Lo ha fatto anche attraverso il contributo di quattro unità extra, cui si aggiungeranno nuove implementazioni di personale nelle prossime settimane, nonché grazie alla collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Associazione Nazionale Carabinieri ed Accademia Kronos.

Tra le attività da segnalare, un intenso controllo della circolazione stradale, nel contesto del quale sono state sanzionate diverse vetture, in alcuni casi sprovviste di copertura assicurativa e in altri prive di revisione, mentre una persona è stata denunciata perché alla guida con patente revocata.

Denunciati anche due minori per il tentato furto di una bicicletta presso uno stabilimento balneare, e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, infine, un 35enne che, in evidente stato di ebbrezza, si è reso protagonista, fuori dalla chiesa di Bellaria Centro, di atteggiamenti molesti e turbativi in occasione di una cerimonia funebre.