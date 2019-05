Cronaca

Rimini

| 11:16 - 08 Maggio 2019

Vigili del fuoco in azione. Immagine di repertorio.

Auto a fuoco nella notte a Rimini, una Smart completamente distrutta. L'allarme è scattato verso le 2.30 della notte tra martedì e mercoledì in via Bertolazzi all'altezza del civico 5. Tre auto sono state danneggiate dalle fiamme. Una smart è andata completamente distrutta, una Lancia Y è stata colpita nella parte posteriore mentre una 500 ha riportato danni da calore. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco anche la Polizia di Stato. Sono in corso indagini, non si esclude la matrice dolosa.