Basket, Villanova Tigers sbancano a Forlimpopoli e vedono le semifinali

| 10:54 - 08 Maggio 2019

Villanova Tigers al completo.

Rose&Crown Villanova corsari: le Tigri “ruggiscono”, fanno il bis contro la Libertas Green Forlì, e in due gare staccano il pass per le semifinali. Ora attendono il nome del prossimo avversario.

Ad appena tre giorni da gara1, i Rose & Crown Villanova Tigers sbancano infatti il PalaPicci di Forlimpopoli, battendo per 51-60 la Libertas Green.

Dopo un riscaldamento decisamente anomalo (con il canestro sotto manutenzione per la rottura della retina), i Tigers partono forte, guidati dalle iniziative del duo Serpieri-Buo, mentre dall’altra parte è il solito Arfelli a tenere a galla i suoi. La prima spallata, però, la dà un ispirato Saccani (nella foto Alfio Sgroi), nonostante dall’altra parte è Vittori a rispondere presente.

Lo strappo più importante arriva nel secondo quarto: la difesa ospite alza la pressione forzando perse a ripetizione, mentre il solito Saccani è un martello che portai suoi fino sul +14. Dalla lunetta, è un preciso Jacopo Brunetti a muovere il tabellino, portando i suoi sotto la doppia cifra di distacco alla pausa lunga.

Dopo l’intervallo, le squadre si rispondono colpo su colpo: Pinza prova a ricucire, ma è ancora Serpieri (nella foto Alfio Sgroi) a colpire in avvicinamento, ristabilendo le distanze e riportando il punteggio sul 41-50 del 30’.

Nei fatti, nell’ultimo quarto non succede granché: gli ospiti non scappano, ma non mollano le redini del match, mentre dall’altra parte gli ultimi disperati tentativi di Gnini cadono nel vuoto, consegnando così successo e serie ai Tigers.

“Sono soddisfatto per la vittoria e per come abbiamo conquistato una serie che portava con sé numerose insidie. – racconta coach Valerio Rustignoli – In questa partita, nonostante le difficoltà, abbiamo guidato per tutti i 40’, mostrando a tratti una buona pallacanestro su entrambi i lati del campo. Certo, a un certo punto del match potevamo anche dilatare un po’ di più il divario, – ammette il coach neroverde – dandoci la possibilità di allargare un po’ le rotazioni e di vivere più serenamente il finale. Ma fa nulla: ciò che conta è aver passato il turno e di esserci conquistato una settimana extra per riposarci e per prepararci ad una serie di semifinale che si preannuncia dura e vibrante”.

Rose&Crown Villanova Tigers sono la prima squadra – insieme a Peperoncino e Faenza – a conquistare l’accesso in semifinale in questi playoff Promozione.

Promozione – Playoff – Quarti E-F – Gara2

Libertas Green Forlì - Rose & Crown Villanova Tigers 51-60

(16-20; 30-39; 41-50)

Libertas: Gnini 8, Brunetti J. 7, Gavelli 6, Dal Seno 4, Vittori 5, Ricci ne, Calboli 5, Palazzi, Arfelli 8, Brunetti N., Pinza 8, Graziani ne. All. Lapenta.

Tigers: Bronzetti, Di Giacomo 2, Giordani, Panzeri, Rossi M. 5, Buo A. 9, Ambrassa 9, Guiducci F., Semprini 2, Serpieri 13, Saccani 20, Bollini. All. Rustignoli.

Arbitri: Gaudenzi e De Pasquale