Arriva il Giro d'Italia e via San Salvatore a Rimini si mette a nuovo

| 07:23 - 08 Maggio 2019

Passa il Giro d'Italia e via San Salvatore - dove sorge una pieve romanica dell'anno Mille - decide di farsi bella: in occasione della 'Corsa Rosa', che vedrà transitare i campioni delle due ruote nella frazione riminese di San Salvatore per la tappa a cronometro Riccione-San Marino in programma il 19 maggio, i cittadini della zona si prenderanno cura dell'area pulendo i fossi e l'intera via. L'iniziativa, ribattezzata appunto 'Col Giro la strada si fa bella' è organizzata dall'associazione culturale Kairos, dal 'Comitato Pista Ciclabile', dal 'Ci.Vi.Vo' di via Cantiano e dalle parrocchie di San Salvatore e San Lorenzo in Correggiano con il patrocinio e la collaborazione dell'assessorato all'Ambiente del Comune di Rimini. "Il Giro d'Italia - spiega in una nota Alex Crescentini, del 'Comitato Pista Ciclabile' - è una grande festa popolare, che propone anche importanti contenuti educativi e valoriali e noi vorremmo accogliere il Giro come si fa quando una persona importante, un ospite illustre, viene in casa nostra, facendo bella cioè la nostra casa. Per cui ci impegneremo nella pulizia dei fossi e dell'intera via San Salvatore che ospiterà il passaggio del Giro" Per questo domenica 12 maggio dalle ore 17 alle 20 la via sarà chiusa al traffico e cittadini, grandi e piccoli e volontari si impegneranno nell'opera. "Siamo certi - aggiunge Crescentini - he gli organizzatori del Giro gradiranno questa sottolineatura ambientalista della 'Corsa Rosa'. È per noi un modo per continuare nel nostro impegno, che negli anni passati si era manifestato nella 'San Salvatore Street Paradep e - conclude - nella richiesta di una pista ciclabile, per rendere la nostra via sempre più il giardino di casa nostra".