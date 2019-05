Terremoto dell'Aquila, presentato a Morciano a scuola il libro di Eleonora Calesini

Attualità

Morciano di Romagna

| 06:57 - 08 Maggio 2019

Eleonora Calesini con gli studenti.

Martedì 7 maggio, presso l’Aula Magna dell’Istituto statale di Istruzione Secondaria Superiore “Gobetti – De Gasperi” di Morciano di Romagna, alla presenza della Dirigente Daniela Massimiliani, si è svolta la presentazione del libro di Eleonora Calesini “Il movimento dei sogni” (Fandango ed.) scritto a quattro mani con la cara amica Debora Grossi, anch’essa presente all’evento.

Eleonora Calesini, diplomata Gobetti con 100/100, è l’ultima sopravvissuta estratta viva dalle macerie del terremoto dell’Aquila avvenuto 10 anni fa. Nel momento della scossa si trovava presso il capoluogo abruzzese perché iscritta all’università del cinema. Ora infatti si dedica all’editing.

Dopo la visione di una serie di video originali del momento del ritrovamento, alcuni studenti hanno letto dei passi significativi del libro, mentre Eleonora e Debora spiegavano la trama ed il significato del volume.

Poi alcuni ragazzi hanno posto delle domande alle due autrici che hanno risposto cortesemente ed in modo esauriente a tutte le curiosità degli alunni. Ci sono stati attimi di grande emozione proprio per le parole di Eleonora, per la commozione dei filmati e per il ricordo ancora vivido di Eleonora dei fatti di quella notte.

Al termine dell’incontro spazio al selfie collettivo con tutti i partecipanti.