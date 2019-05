Rimini Calcio, squadra al lavoro al Romeo Neri. Squalificato il difensore ghanese della V. Vecomp N'Ze

Sport

Rimini

18:47 - 07 Maggio 2019

Il patron del Rimini Giorgio Grassi con l'allenatore Mario Petrone.

Prima seduta della nuova settimana per il Rimini di mister Mario Petrone. Martedì pomeriggio, sul rettangolo verde del "Romeo Neri", la rosa biancorossa ha svolto una seduta tecnico-tattica conclusasi con una partitella a campo ridotto. Tutti a disposizione salvo gli infortunati di lungo corso Danso e Simoncelli e Variola, uscito domenica per un grave infortunio al ginocchio. Il Rimini tornerà al lavoro mercoledì pomeriggio, e così sarà sino a sabato compreso con sedute di allenamento che si svolgeranno a porte chiuse. Intanto giovedì alle ore 14 a Firenze riunone organizzativa con le società coinvolte nei playout.

GIUDICE SPORTIVO Squalificato il difensore ghanese N'Ze Kouassi (V.Vecomp Verona) per un turno. Il club veronese è stato multato di 500 euro “perché propri tesserati danneggiavano le porte dei bagni dello spogliatoio loro riservato". Entrano in diffida Alimi e Buonaventura (ma nei playout le ammonizioni si azzerano).

PATRON GABELLINI LASCIA IL FANO "Dopo otto anni di personale ed incondizionato sostegno economico ed organizzativo per la società Alma Juventus Fano 1906, ritengo che il ciclo che mi vede a capo di questa società sia giunto al termine. Comunico dunque oggi la mia volontà di disimpegnarmi dalla società Alma Juventus Fano 1906". Questo l'incipit del lungo comunicato con cui il patron del Fano Claudio Gabellini annuncia il suo disimpegno dal Fano Calcio retrocesso in serie D.

FERALPI, ESONERATO TOSCANO La Feralpisalò comunica di aver sollevato Domenico Toscano dall’incarico di allenatore della prima squadra. Oltre al tecnico, via il vice allenatore Michele Napoli ed il preparatore atletico Roberto Bruni. Squadra affidata a Damiano Zenoni, già alla guida della formazione Berretti con cui lo scorso campionato ha conquistato il tricolore di categoria.