Basket giovanile, i Crabs Under 18 ko al Flaminio: la fase Interzona si complica

Sport

Rimini

| 17:28 - 07 Maggio 2019

I Crabs Under 18 sono stati sconfitti al Flaminio.





Prima giornata di ritorno nel mini-girone della Fase Interzona; i Crabs hanno affrontato nuovamente HSC Roma dopo la sconfitta al fotofinish della settimana scorsa perdendo per 58-71. Roma è una squadra tosta, lo ha dimostrato durante tutto il suo campionato, chiudendo il girone prima in classifica con 24 vittorie su altrettante partite, ma lo ha dimostrato soprattutto nella gara di andata, quando dopo esser andata sotto di 7 punti negli ultimi due minuti di partita è riuscita a recuperare lo svantaggio e a vincere di sole due lunghezze.

Lo ha dimostrato anche al Flaminio. Un avvio di partita molto lento da parte di entrambe le squadre, che nei primi minuti non riescono a trovare la via del canestro, poi è Roma a siglare i primi tre punti a cui risponde prontamente Alessio Mazzotti (20 punti) con la bomba del pareggio. La gara vede le due formazioni sorpassarsi continuamente fino a 4 secondi dal termine quando Roma con una tripla dall’angolo decreta il -5 di fine quarto.



Nella seconda frazione i biancorossi scivolano sempre più in giù fino al +11 ospite a 3:22 da giocare, poi qualcosa cambia: rientra in campo Mazzotti (uscito nel primo quarto per un problema alla caviglia) e i Crabs riprendono ritmo, arriva un canestro dopo l’altro e con 8 punti consecutivi di Martino Ferrari (13 punti) i Granchi rientrano negli spogliatoi dietro di sole 3 lunghezze.



I primi minuti della ripresa sono ad appannaggio dei padroni di casa, Filippo Rossi (16 punti) si carica la squadra sulle spalle cercando il sorpasso, ma ogni volta che i riminesi arrivano ad un solo punto di distacco, Roma piazza un parziale di 4 o 5 punti che le permette di allontanarsi. Negli ultimi minuti del periodo la maggior fisicità del reparto lunghi romano si fa sentire, e grazie alle seconde occasione derivanti dai rimbalzi offensivi è proprio Roma a chiudere in vantaggio di 7 punti.



Nell’ultimo quarto la battaglia continua, nessuna delle due squadre vuole mollare, ma più passa il tempo e più la partita se ne va dalle mani dei Crabs; qualche errore di troppo ai liberi impedisce ai Granchi di potersela giocare fino alla fine.



“Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, Roma è una squadra solida. All’andata la gara (nel bene e nel male) l’abbiamo fatta noi, oggi c’è mancata un po’ di intensità in difesa e di convinzione in attacco. Complimenti a loro, ma complimenti anche a noi. I ragazzi stanno continuando ad affrontare questa seconda fase con la mentalità giusta. Rimangono ancora due partite da giocare, e daremo il massimo per vincerle" dice coach Andrea Maghelli



Crabs: Rosario Cruz 2 (1/2, 0/0, 0/0), Cesarini n.e., Del Fabbro 3 (1/1, 0/1, 1/2), Veroni n.e., Rossi 16 (8/12, 0/2, 0/3), Lonfernini 0 (0/0, 0/1, 0/0), Giorgi 2 (1/1, 0/0, 0/1), Ferrari 13 (6/14, 0/0, 1/1), Mazzotti 20 (2/3, 5/8, 1/2), Tongue 2 (1/3, 0/1, 0/0), Maralossou 0 (0/2, 0/4, 0/0), Montanari 0 (0/1, 0/0, 0/0). All: Maghelli, Luongo, Daccico.

PARZIALI: 16 – 21, 39 – 42, 51 – 58