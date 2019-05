Partiti i lavori di riqualificazione del giardino di via Platani a Misano Mare

Attualità

| 16:52 - 07 Maggio 2019

Giardino via dei Platani.

Sono partiti in queste ore con la cantierizzazione dell’area, i lavori di riqualificazione del giardino di via Platani a Misano Mare. L’Amministrazione Comunale ha così risposto alla richiesta degli operatori e dei residenti rispetto ad un’attività che non poteva più essere rimandata. I giardini saranno interessati dal rifacimento della pavimentazione in pietra, dalla sostituzione della aiuole e del verde e inoltre sarà previsto l’inserimento di un’ opera di arredo urbano che andrà ulteriormente a qualificare l’area. I lavori del giardino andranno a completare le opere di riqualificazione di tutta via Platani e di via Emilia oggetto di ammodernamento della zona commerciale del centro di Misano che si completeranno sabato con la stesura dell’asfalto rosso per tutta la lunghezza della strada.



I lavori di riqualificazione dei giardini saranno ultimati nel mese di maggio in modo che siano pronti per l’imminente stagione estiva. Per garantire agli operatori e alla cittadinanza questa scadenza, l’Amministrazione Comunale ha richiesto alla società Glg che realizzerà i lavori nell’ambito del comparto C24, di provvedere quanto prima al completamento degli stessi.