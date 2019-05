Cronaca

Cattolica

16:23 - 07 Maggio 2019

Gazzella dei Carabinieri.

Martedì sera un 23enne albanese, residente a Castelfranco Emilia, è stato arrestato per evasione. I Carabinieri lo hanno fermato mentre passeggiava in una via centrale di Cattolica, in violazione dei domiciliari: era scappato dalla sua abitazione di Castelfranco nella mattinata. Il giovane ha precedenti per reati contro il patrimonio.