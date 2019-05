Santarcangelo Accogliente, per promuovere una nuova cultura del benessere ambientale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:04 - 07 Maggio 2019

Biblioteca Bandini di Santarcangelo.

Da martedì 14 maggio prendono avvio i corsi di “Santarcangelo Accogliente” dedicati alla progettazione degli spazi pubblici basati su una nuova cultura del benessere ambientale e dell’inclusione e dell’accessibilità. Dopo quelli riservati agli operatori economici e turistici, sono dunque in programma tre incontri formativi gratuiti dedicati a tecnici e professionisti organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il CERPA – Centro Europeo per la Ricerca e Promozione dell’Accessibilità.

I tre pomeriggi formativi – in programma martedì 14 maggio, 11 giugno e 2 luglio alle ore 15 in biblioteca – forniranno un quadro completo sui concetti della disabilità e del benessere ambientale applicati a quattro macro temi: contesto, città, edilizia e sicurezza. Per iscriversi al corso, che darà inoltre diritto a crediti formativi, è necessario presentare la domanda presso l’ordine professionale degli ingegneri, architetti o al collegio dei geometri.

Gli incontri si inseriscono nel progetto “Santarcangelo Accogliente”, promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di promuovere una nuova cultura del benessere ambientale, attraverso la collaborazione con operatori economici, realtà associative e, appunto, soggetti tecnici, che progettando determinano l’accessibilità della città.