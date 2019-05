Santarcangelo: pronta la nuova strada tra le vie Alessandrini e Trasversale Marecchia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:58 - 07 Maggio 2019

Asfaltatura strada (foto di repertorio).

Aprirà a Santarcangelo, giovedì 9 maggio, la nuova strada di collegamento fra via Alessandrini e via Trasversale Marecchia. I lavori per la realizzazione della nuova via intitolata nei giorni scorsi a Lenin Mancuso - l’agente di scorta ucciso assieme al giudice Cesare Terranova nel 1979 a Palermo in seguito a attentato mafioso – sono infatti ormai terminati. Per completare l’intervento che ha permesso di realizzare la nuova strada a doppio senso di marcia, dotata di marciapiedi e di illuminazione pubblica oltre che di un parcheggio con 26 posti auto, manca solamente la stesura dell’ultimo tappeto di asfalto che sarà posato nei prossimi giorni, successivamente all’esecuzione di alcuni lavori di finitura dei sottoservizi.



Intanto l’amministrazione comunale ha predisposto un altro intervento per migliorare e rendere più sicura la viabilità cittadina: via Ugo Bassi sarà presto interessata da un progetto di riorganizzazione che prevede la realizzazione di un percorso ciclabile, lato centro città, e dalla parte opposta una serie di stalli di sosta. Il nuovo percorso protetto lungo 500 metri si collegherà con le ciclabili presenti lungo via Trasversale Marecchia e lungo via della Resistenza. I lavori saranno portati a termine entro il prossimo mese di giugno.