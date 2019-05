Bellaria, 230 ragazzi delle medie in visita dal comando della Polizia Municipale

Scuola

Bellaria Igea Marina

| 13:15 - 07 Maggio 2019

Studenti delle scuole medie in visita al comando di Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina.

E' cominciata martedì mattina, con il primo degli incontri in programma, una serie di appuntamenti organizzati dalla Polizia Municipale con le ragazze e i ragazzi delle classi prime medie di Bellaria Igea Marina. Gli incontri con il personale della Polizia Municipale introducono concretamente l’argomento di “educazione alla legalità”, con importanti obiettivi educativi: sensibilizzare gli adolescenti ai temi della sicurezza stradale e della convivenza civile, avvicinandoli nel contempo alla figura del “Vigile moderno”, con le sue numerose competenze e la sua attività quotidiana al servizio della comunità locale. Con questa finalità, gli alunni vengono accompagnati a piedi lungo il percorso scuola-comando e viceversa dagli agenti in divisa: nelle sede di via Leonardo da Vinci, i ragazzi trascorrono quasi due ore in compagnia degli agenti, alternando momenti informativi, dimostrativi e di divertimento.