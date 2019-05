San Leo celebra in tre giornate il passaggio di San Francesco d'Assisi

Attualità

San Leo

12:57 - 07 Maggio 2019

San Leo.

L’8 Maggio ricorre a San Leo l’anniversario dell’evento che ha cambiato la storia di un territorio e che ha portato ad uno dei più mistici episodi della cristianità ovvero la donazione del monte della Verna a San Francesco.

La storia, avvalorata da quanto si legge nei “Fioretti”, narra che Francesco d’Assisi dopo un lungo peregrinare, l’8 Maggio 1213 giunse casualmente a San Leo in occasione dell’investitura a Cavaliere di un Conte di Montefeltro alla quale era presente fra gli altri anche il Conte Orlando Cattani da Chiusi.

Alla presenza di tanta gente, Francesco non esitò e all’ombra di un olmo tenne una fervente ed appassionata predica prendendo spunto da una canzone del tempo che recitava “Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto”.

Le parole del Santo toccarono profondamente il Conte Orlando, che volle dargli in dono un Monte solitario, conosciuto col nome Verna, ritenendolo adatto a chiunque volesse fare penitenza.

L’incontro fra i due avvenne in una stanza situata all’interno dell’attuale Palazzo Nardini già Severini, poi trasformata in Cappella.

In ricordo dell’importante avvenimento fortemente sentito ancor oggi dalla Comunità leontina e dall’intera Diocesi, il Comune di San Leo ha predisposto per mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12 Maggio 2019 un ricco calendario di appuntamenti.

La commemorazione si aprirà Mercoledì 8 Maggio alle ore 20.30 con la Santa Messa nell'Oratorio di San Francesco in Palazzo Nardini per proseguire poi con un gradevole programma di festeggiamenti con conferenze, escursione, mercatino, antichi mestieri, laboratori didattici, uomini d’arme, rievocazione storica, danze e spettacolo di sbandieratori nel weekend. Il programma completo è consultabile al seguente link http://www.san-leo.it/eventi/san-leo/2019/san-francesco-a-san-leo.html.