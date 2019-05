San Clemente riscopre i giochi di una volta, dalle biglie al flipper

Eventi

San Clemente

| 12:55 - 07 Maggio 2019

Una bambina impegnata con un gioco del passato.

Appuntamento per tutti, bambini e genitori insieme, domenica 12 maggio 2019 dalle 16.00 alle 19.00, con Bilìn: la festa che chiude la stagione Teatrale con un pomeriggio dedicato a tutti, che vede la rinnovata collaborazione di Città Teatro con il Centro per le famiglie distrettuale e il Comune di San Clemente. La festa si terrà quest’anno anziché nell’usuale location del giardino circostante il Teatro Villa, in Piazza Mazzini, il centro storico di San Clemente.

Il luogo suggestivo ispira la ricostruzione fedele dei giochi di una volta i “bilin", per l’appunto: da la settimana (il gioco della campana) al gioco delle noci, dal flipper di una volta ai fucili ad elastici, dai trampoli alle biglie, dall’angolo dei travasi alle costruzioni con ceci e stuzzicadenti: insomma… tutti i giochi che una volta divertivano i nostri nonni, ma che nelle mani dai "burdell" di oggi diventano ancora più sorprendenti.

Spazio anche alle tradizioni culinarie con l’angolo delle nonne che realizzano pane e piadina, così come per il divertimento teatrale con i match di Improvvisazione INDialetto con Marco Mussoni. Porte aperte anche per la Biblioteca Tasini che allestirà uno spazio gioco e lettura sia all’interno che all’esterno; per finire, ma non meno importante, merenda di una volta con fragole pane e olio e altre golosità.

Saluti istituzionali dell’Amministrazione e auguri a tutte le mamme in occasione della Festa della mamma.



Domenica 12 Maggio dalle 16.00 alle 19.00 /festa

Bilin - Festa di chiusura della stagione

a cura di Città teatro e Centro per le famiglie distrettuale

grazie a Biblioteca di San Clemente e Comune di San Clemente.



Ingresso libero. In caso di maltempo: Centro per le famiglie via Cavour 3 San Clemente