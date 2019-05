Ultimi lavori di ripascimento della costa a Riccione

Attualità

Riccione

| 12:04 - 07 Maggio 2019

Ripascimento spiaggia Riccione.

Sono cominciati martedì mattina nella zona sud dell'arenile gli ultimi lavori relativi al ripascimento della costa, operazioni che chiudono l'importante intervento iniziato in inverno con cui son stati portati sulla spiaggia 19.000 metri cubi di sabbia in aggiunta a quelli sparati con il sabbiodotto a nord del portocanale.

Soddisfatto l'assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi: "Con quest'ultimo intervento di 4.500 metri cubi di sabbia chiudiamo la massiccia operazione messa in campo a tutela della nostra spiaggia. La difesa della costa è per noi una priorità, le attività di monitoraggio sono costanti e intenso è l'impegno contro l'erosione poichè è fondamentale garantire e tutelare un bene primario sia dal punto di vista ambientale che per l'economia della città".