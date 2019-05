A San Marino arriva "Calisthenics", area di allenamento di 110 mq a Domagnano

Sport

| 09:18 - 07 Maggio 2019

Struttura calisthenica.

La Giunta di Castello di Domagnano e l’Associazione Bartitans hanno il piacere di invitarvi all’inaugurazione della struttura calisthenica sabato 11 maggio presso il parco Melvin Jones di Domagnano (fronte cimitero). Il pomeriggio inizierà alle ore 15.00 con i consigli dei ragazzi dell’associazione sull’utilizzo della struttura, proseguirà con il taglio del nastro alle ore 17.30 e con un aperitivo per gli ospiti e un’esibizione da parte degli atleti più forti del circondario.

La struttura è il frutto di un impegno congiunto tra la Giunta di Castello e i Bartitans, vincitori del Talent dei Castelli 2017, che hanno unito le forze per portare a termine il lavoro in tempi celeri, con risultati sorprendenti. Si tratta di una struttura realizzata su un’area di 110 mq. - la più grande del centro Italia - per svolgere l’attività di Calisthenics (dal greco Kalos > bello e Sthenos > forte); si tratta di un metodo di allenamento fisico in grado di costruire un fisico muscoloso, agile e funzionale esclusivamente attraverso l’allenamento a corpo libero.

La Giunta ringrazia l’U.G.R.A.A. per la professionalità e la rapidità con la quale ha seguito tutta la parte organizzativa e realizzativa della struttura e l’Ente Cassa di Faetano che ha finanziato gran parte dell’opera.