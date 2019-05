San Giovanni in Marignano, banda del buco in gioielleria: furto in via Alcide De Gasperi

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 07:47 - 07 Maggio 2019

Foto di repertorio.

Spaccano due muri della gioielleria, entrano nottetempo e portano via circa 30mila euro di gioielli e preziosi. E' successo nella notte tra domenica e lunedì a San Giovanni in Marignano alla Gioielleria Leardini di via De Gasperi. I ladri sono passati dai locali vicini al negozio. Hanno dovuto spaccare due muri prima di trovare "l'ingresso" giusto. Non sono però riusciti a spegnere l'allarme, quindi hanno agito in fretta portando via tutto quello che potevano senza riuscire ad aprire la cassaforte. All'arrivo dei Carabinieri erano già scappati. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di sorveglianza.