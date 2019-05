Nasce la Malatestiana: la prova cicloturistica della Signoria di Rimini

Turismo

| 18:42 - 06 Maggio 2019

La Malatestiana a San Leo.

Quando lo sport e la passione per la natura e la cultura si incontrano danno vita a progetti stimolanti, destinati a lasciare il segno negli anni. E’ così che nasce la Matestiana, la prova cicloturistica che attraverserà gli storici territori dei Malatesta in provincia di Rimini.



La manifestazione, inserita nel calendario cicloturistico ACSI e all’interno del programma della seconda edizione di Italian Bike Festival, si svolgerà domenica 15 settembre 2019.



Due i percorsi previsti, di circa 100 km, uno dedicato alle road bike e l’altro alle MTB. La distanza da percorrere accomuna la Malatestiana ad una granfondo, con la semplice differenza che la prova non sarà competitiva, sarà aperta alle ebike e verrà realizzata con l’obiettivo di promuovere il territorio che la ospita e la mobilità sostenibile.



La partenza è in programma alle 8.30 nel cuore del Village di Italian Bike Festival, davanti la Segreteria dell’evento, mentre l’arrivo sarà nel rinnovato Piazzale Kennedy di Rimini.



I percorsi, studiati dall’ASD Frecce Rosse, attraverseranno la zona a sud ovest di Rimini e coinvolgeranno attivamente il Comune di Verucchio, esattamente lì dove nel 1200 naque il mito dei Malatesta, famiglia tra le più potenti ed influenti del Medioevo, che dominò sulla Signoria di Rimini per oltre due secoli. All’interno del Giardino della Rocca, dal quale è possibile ammirare un panorama unico su tutta la riviera, verrà infatti allestito il ristoro di metà giro.



La Malatestiana rientra nel programma di attività dedicate al mondo del cicloturismo che l’organizzazione di Italian Bike Festival metterà in piedi in occasione della seconda edizione del Festival tra il 13 e il 15 settembre.

Quello del turismo su due ruote è un settore in costante crescita che continua ad attrarre proseliti tra gli appassionati del mondo bike e tra i semplici curiosi intenzionati a vivere un’esperienza vacanziera diversa e stimolante. Dall’altro lato il mondo delle aziende e le amministrazioni comunali, con quella di Rimini tra i precursori del settore, dedicano sempre maggiori attenzioni al cicloturista, come dimostrano il fiorire di strutture ricettive dedicate e la sempre crescenta presenza di itinerari e percorsi studiati appositamente per questa tipologia di utente.