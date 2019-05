Il Cold Fest arriva a Rimini: la seconda edizione di live ispirazione new wave

Eventi

Rimini

| 18:26 - 06 Maggio 2019

Cold Fest al Life Club di Rimini.

Dopo il successo della prima edizione nel 2018 a Misano, il Cold Fest arriva a Rimini grazie a un gruppo nutrito di progetti sostenitori, tra cui il nuovissimo “JustFor1Day”, spin-off di Smiting Festival per questo 2019.

Quattro band anche per la seconda edizione del Cold Fest, il festival live dedicato agli appassionati della scena musicale underground di forte ispirazione wave e dark anni 80 e contemporanea aprendosi anche allo psych rock e synth punk.

Gli ideatori sono i gruppi organizzatori Psychedelic Vampire, JustFor1Day, Musincanta, Melody Box Black Room, BatBox, Wave, tutti uniti da un fil rouge di esperienza e conoscenza acquisite negli anni nel proporre on stage band nazionali e internazionali e dalla passione della ricerca musicale attraverso la radio.

Sabato 11 maggio quindi al Life Club di Rimini, la nuova new wave, dark, synth, new psych, shoegaze dal vivo in un colpo solo dalle ore 21,30 a dimostrazione di come la cultura musicale undergroud sia attivissima.

In questa edizione: i francesi You Said Strange (psych rock/shoegaze - Fuzz Club Records), band prodotta da Peter G Holmström dei Dandy Warhols; le band italiane di respiro internazionale Shad Shadows (dark/synthwave/electronic), Velvet Vega (darkwave/post-punk) e i giovani riminesi Sonic3 (synth punk).



Timeline band

h 21,30 - Sonic3

h 22,15 - Velvet Vega

h 23,00 - Shad Shadows

h 23,45 - You Said Strange



Al termine dei concerti si ballerà, tra atmosfere dall'Aleph allo Slego, dal Velvet al... Cold Fest con i djs Gianluca Cecchini, Andrea Gowasabi, Miss Lucifer, Matteo Bosi, Luca D’Altri, per attraversare gli 80’,90’ fino ai nostri giorni con New Wave, Dark, Shoegaze, Electro, Synth. Da Smiting Festival/JustFor1Day: Marta lleana Tomasicchio (organizzazione data You Said Strange), Isabella Monti (reportage fotografico) / Luca Silvagni (sound engineer). Alla cassa: €12 incluso un drink. Informazioni e aggiornamenti su evento Facebook