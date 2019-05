Calcio giovanile, Santarcangelo: la Juniores beffata dal Cesena nel supplementare (2-2)

Sport

Santarcangelo di Romagna

06 Maggio 2019

Un'immagine di Santarcangelo - San Marino Academy Under 14.

Esce di scena la Juniores del Santarcangelo beffata da un autogol allo scadere del supplementare nella sfida decisiva per l'accesso alla fase finale contro il Cesena a Villa Silvia (2-2). E' la squadra di Ceccarelli a passare in virtù del miglior piazzamento in stagione regolare. I bianconeri vanno avanti con una rete di Lombardi nella ripresa, subiscono il pareggio e la rete del 1-2 nell’over time prima di trovare il definitivo 2-2.

JUNIORES

CESENA – SANTARCANGELO 2-2 (dts)

Cesena: Olivieri, Astretto, Poggi, Rocchio, Biguzzi, Pastorelli, Meluzzi, Lombardi, vallocchia, Braccini. Subentrati: Vlad, Pasini, Drudi, Lanzafame, Zahir. In panchina: Palumbo, Ermeti, Valbonesi, El Bouhali. All. Ceccarelli.

Santarcangelo: Forti, Miori, Dominici, Zanni, Meco, Fabbri, Greco, Galassi, Bua, Sapori, Guarino. Subentrati: Camaj, Preti, Lonardi, Paganelli, Savini. In panchina: Fusconi, Novelli, Benvenuti, Iadevaio. All. Fusi.

Marcatori: 23’ st Lombardi, 33’ st Zanni, 3’ sts Bua, 17’ sts Camaj (aut).

UNDER 17

SAMMARTINESE – SANTARCANGELO 2-1

Sammartinese: Grigoli, Figurati, Scaltrini, casalini, Sasali, Zanni, Cabassi, Chiossi, Venturelli, Iori, Arletti. Subentrati: Venny. In panchina: Boccaduro, Tomei, Valcavi, Teggi, Ferrari. All. casali.

Santarcangelo: Sturniolo, Andreoli, Guerra, Savini, Paganelli, renzi, Astolfi, terenzi, barbiani, Casadio, Soldati. Subentrati: Pironi, Gjorretaj, lonardi. In panchina: Fusconi. All. Manzaroli.

Marcatori: 23’ pt Venturelli, 24’ pt casadio, 30’ pt Arletti.

UNDER 16

RUSSI – SANTARCANGELO 1-4

Russi: Papa, Cocognani, Fogli, Ferunaj, Randi, Pop Dorian, De Luca, Plazzi, Bel Fiore Leo Nicolosi. Subentrati: Musta, In panchina: Tiranelli, Turchetti, Veroli, Chicu, Mazzoni, Clorani, Zannoni.

Santarcangelo: Fabbri, Baldacci, Giunchi, Giannini, Fratti, Renzi, Agostini, Sebastiani, Michelucci, Bertozzi, Rocchi. Subentrati: Siboni, Luvisi, Canarecci, Sacchini. In panchina: Boldrini. All. Magnani.

Marcatori: 15’ pt Bertozzi, 32’ pt Sebastiani, 6’ st Bel Fiore, 8’ st giunchi, 12’ st Michelucci.

UNDER 14

SANTARCANGELO – SAN MARINO ACADEMY 3-1

Santarcangelo: Conti, Rossi, Minni, Piastra, Esposito, Bianchi, Farotti, Antonini, Giovannini, Drudi, Chiaruzzi. Subentrati: Casadei, Bucchi, Pozzi, Bocca, Dell’Innocenti, Amati. In panchina: Raimondi, Pasini, Michelucci. All. Tacconi.

San Marino Academy: Bucci, Caushaj, Gjepali, Molinari, Renzi, Coita, Caddy, Bertarelli, Romuald, Sensoli, Famiglietti. Subentrati: Ugolini, Poggiali, terenzi, Bollini, Gasperoni. In panchina: Donati. All. Magi.

Marcatori: 27’ pt e 12’ st Chiaruzzi, 3’ st Romuald, 25’ st Amati.

UNDER 13

PIACENZA – SANTARCANGELO 2-2

Marcatori (Sant.): Brandolini, Vernazzaro.