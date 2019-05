Ufficio elettorale, aperture straordinarie in occasione delle consultazioni di domenica 26

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 18:06 - 06 Maggio 2019

Municipio di Santarcangelo.

In vista delle consultazioni europee e amministrative di domenica 26 maggio 2019 è consigliabile verificare la validità dei propri documenti necessari al voto, a cominciare dalla tessera elettorale.



Chi l’avesse smarrita o avesse esaurito gli spazi disponibili per i timbri può richiederla presso l’ufficio elettorale del Comune di Santarcangelo (piano terra, lato scala A) da lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13. Venerdì 24 e sabato 25 maggio, inoltre, l’ufficio sarà aperto in via straordinaria dalle 8,30 alle 18, mentre domenica 26 maggio l’apertura sarà ampliata all’intera durata del voto, dalle 7 alle 23.



Oltre alla tessera elettorale, per poter votare occorre essere in possesso della carta d'identità o di un altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio: patente, passaporto, libretto di pensione, porto d'armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale): i documenti possono essere utilizzati anche se scaduti, purché sia possibile l’identificazione del votante. Nel caso si fosse sprovvisti di documenti di riconoscimento, l’identificazione potrà essere effettuata anche da uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore o da un altro elettore del Comune, noto al seggio e provvisto di documento valido, che attestino l'identità del votante.



Per tutti gli aggiornamenti in vista delle prossime consultazioni elettorali (documenti, facilitazioni per gli elettori disabili, orari e modulistica, ecc) è possibile consultare la sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/anagrafe/elettorale-1.