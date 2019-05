Attualità

Rimini

| 17:58 - 06 Maggio 2019

Gli psicologi Ulisse Mariani e Rosanna Schiralli, autori del best seller Mondadori "Nostro Figlio".

Mercoledì 8 Maggio il Centro Commerciale Le Befane Shopping Centre di Rimini ospiterà il progetto “Stop al Bullismo”, un tour educativo e formativo per i giovani e per le famiglie organizzato da Cbre, leader al mondo nella consulenza immobiliare che si occupa anche della gestione di numerosi centri commerciali. Parteciperanno, oltre a docenti, genitori e ragazzi delle scuole, anche i testimonial Federico Mancosu, Noa Planas e Matteo Andreini del gruppo di House of Talent, molto noti agli adolescenti per la loro partecipazione a un noto talent da alcuni anni in onda sulle reti Rai.



L’obiettivo di “Stop al Bullismo” è, da un lato, generare un’occasione di confronto con i ragazzi per bloccare sul nascere il fenomeno del bullismo e, dall’altro, formare gli adulti per renderli più consapevoli nel riconoscere questi episodi, grazie anche alla testimonianza degli psicologi e psicoterapeuti Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani, massimi esperti in Italia nell’ambito della psicologia dello sviluppo, autori del best seller “Nostro Figlio” e ideatori del metodo dell’Educazione Emotiva. Il Tour attraverserà tutta l’Italia, da febbraio a giugno, incontrando i giovani e le loro famiglie proprio nei Centri Commerciali, che rappresentano per i ragazzi luoghi di aggregazione e socializzazione.



PROGRAMMA EVENTO

Mattino – ore 9.30 circa: arrivo delle scuole al Centro Commerciale e presentazione degli ospiti., Incontro tra psicologi e alunni delle scuole. Pomeriggio – ore 17.30 circa: House of Talent - talk show sul tema e interazione con i fan, racconti, domande e opinioni dei presenti. Sera – ore 18.30 circa: genitori e insegnanti saranno coinvolti in un dibattito a loro dedicato con gli esperti Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani.



La giornata verrà condivisa sui canali Instagram e Facebook dell’iniziativa.