| 16:08 - 06 Maggio 2019

Diego Casadei è il nuovo presidente di Oasi Confartigianato della Provincia di Rimini.

Diego Casadei, presidente della cooperativa Bagnini di Riccione, è stato eletto all’unanimità dagli associati riuniti in assemblea nuovo presidente Oasi Confartigianato della provincia di Rimini. I due vicepresidenti sono Giorgia Valentini (presidente della cooperativa Bagnini di Bellaria Igea Marina) e Mauro Vanni (presidente della cooperativa Operatori di spiaggia di Rimini Sud). I tre delegati sono Roberto Baldassarri (presidente della cooperativa Bagnini di Cattolica), Mauro Monaldi (presidente del consorzio La Regina di Cattolica) e Pasqualina Pala (presidente del consorzio Operatori di Spiaggia di Misano Adriatico).



L'assemblea degli associati si è riunita per rinnovare gli organi sociali e approvare le modifiche al regolamento del sindacato. Il comitato direttivo di Oasi Confartigianato in carica per i prossimi 4 anni sarà composto anche da Manuel Fiori, Andrea Gambuti, Gianluca Grossi, Giorgio Mussoni (presidente nazionale Oasi Confartigianato), Renato Nanni, Daniela Nanni, Pasqualina Pala, Cristian Ricci, Paolo Rinaldini, Otello Tontini.



A tema dell’Assemblea anche il confronto sui temi di attualità: le concessioni demaniali marittime, le prescrizioni delle ordinanze balneari della Regione e dei Comuni e dei vari regolamenti, la gestione del servizio di salvamento, l'accatastamento degli stabilimenti balneari.