La Round Table 49 Riccione festeggia i primi 25 anni

15:49 - 06 Maggio 2019

Round Table 49 di Riccione.

Sabato 4 maggio la Round Table 49 di Riccione ha festeggiato i 25 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1994.



All'Hotel Corallo, si sono ritrovati tutti i 25 presidenti che hanno servito la Tavola: Riccardo Pietanesi, Fabio Giavolucci, Danilo Del Bianco, Riccardo Galassi, Alessandro Vanucci, Fabio Vanucci, Gabriele Maestri, Stefano Berardi, Stefano Guidi, David Santini, Gianluigi Durante, Andrea Musone, Tommaso Morelli, Marco Ricci, Fabio Orlandi, Paolo Semprini, Antonio Mantellato, Roberto Monaco, Edoardo Galli, Sauro Batarra, Gianmarco Amati, Filippo Bacchini, Tommaso Berni, e Massimo Mancini.

Erano ovviamente presenti anche Edgardo Daidone, ex Presidente della RT49 e ora Presidente Nazionale Round Table Italia e Giulio Mignani, Presidente in carica.



Alle celebrazioni, che hanno visto i Presidenti alternarsi nei ricordi delle numerose attività svolte in questi due decenni e mezzo di amicizia, è seguita una cena di gala con circa 120 invitati provenienti dalle Tavole di tutta Italia.



La Round Table di Riccione, ospiterà fra 2 settimane l'Euromeeting, cioè l'incontro delle Tavole 49 Europee.

Sono attesi un centinaio di Tabler di tutta Europa (i più lontani dalla Finlandia) per una tre giorni all'insegna dell'amicizia internazionale.



L'anno si concluderà a fine giugno quando il presidente uscente Mignani cederà il collare a Giacomo Baffoni.

Round Table

La Round Table è un’organizzazione dedicata ai giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d’affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l’incontro, promuovendone l’amicizia e le intese personali. Svolge iniziative di carattere filantropico. Tratto caratteristico della Round Table è l’età dei suoi soci che, decadono da tale qualità al compimento del quarantesimo anno di età.