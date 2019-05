In archivio un’altra grande edizione della Reunion Rimini per gli appassionati di moto americane

Attualità

Rimini

| 15:48 - 06 Maggio 2019

Migliaia di appassionati di moto americane alla quarta edizione di Reunion Rimini, 4 maggio 2019.

Va in archivio un’altra grande edizione di Reunion Rimini, manifestazione nata nel 2015 per tutti gli apassionati di motociclette americane e primo evento del suo genere a Rimini. Anche se il maltempo annunciato ha penalizzato le attività della domenica e costretto gli organizzatori ad annullare il programma dalle 12.30 in poi, il bilancio finale resta eccellente. Tantissima gente nelle prime due giornate fra gli stand e per ammirare le evoluzioni degli acrobati del freestyle, una parata eccezionale al sabato, l’attenta partecipazione dei giovani ragazzi al programma Educational, la simpatica cerimonia di un matrimonio sul palco di piazzale Fellini e il grande pubblico per i due concerti serali del programma “Rock a tutto Gas”, oltre 10 mila persone.



Grande curiosità Bike Show, con oltre 40 moto custom special iscritte che sono state ammirate per le vie del Villaggio e al Palazzo del Turismo, al cui interno era presente anche l’allestimento realizzato dal designer Aldo Drudi. A completare l'evento anche esibizioni di burlesque, il primo trofeo Pin Up, l’area artisti con custom painter di fama internazionale con le loro opere esclusive e le 200 auto americane che hanno ravvivato il lungomare con i loro colori.



Reunion Rimini, inserita dal Comune di Rimini tra le manifestazioni a rilevanza turistica e con il patrocinio dellaMotor Valley, si conferma quindi un evento rilevante per il territorio e già si sta lavorando alle prospettive di sviluppo. Sono espressione dell’eccellenza locale e internazionale i due main sponsor di Reunion Rimini: Birra Amarcord e Michelin. L’organizzazione è stata curata del Centro Congressi SGR e da Motociclette Americane Club, che ringraziano tutti i partner che hanno contribuito al successo di Reunion Rimini 2019.