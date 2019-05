Ragazza tenta suicidio buttandosi dal ponte Tiberio, salvata dalla Polizia

Cronaca

Rimini

| 15:39 - 06 Maggio 2019

L'intervento degli agenti di Polizia.

Si voleva gettare dal Ponte di Tiberio, la donna di 36 anni, cittadina brasiliana, salvata da un tentativo di suicidio dalla polizia di Stato, sabato sera a Rimini. Con le gambe a penzoloni nel vuoto, in stato di evidente confusione emotiva, è stata soccorsa dagli agenti di due Volanti, che sono riusciti ad afferrala e a portarla in sicurezza verso il centro della strada. La donna, in lacrime si è abbandonata ad uno sfogo con i poliziotti ed è stata convinta a salire sull'autoambulanza e ad essere accompagnata all'ospedale.