Tenni C femminile, il Viserba travolge il Circolo Tennis Castenaso: 4-0

| 15:38 - 06 Maggio 2019

La squadra femminile di serie C del Tennis Viserba.



Tris d’autore per la squadra di serie C femminile del Tennis Viserba che ha chiuso con tre vittorie in altrettanti incontri la prima fase regionale a gironi. Ultima “vittima”, domenica, il Circolo Tennis Castenaso, battuto 4-0 in casa. Questi i parziali: Beatrice Letizia-Chiara Sasdelli 6-1, 6-2, Giulia Pasini-Sofia De Simon 6-1, 6-0, Chiara Rinaldi-Claudia Filippini 6-7, 7-6 e ritiro, Giorgetti-Maggi b. Morgillo-Tugnoli 6-4, 6-2.

MEMORIAL BASCHETTI Intanto macina risultati il torneo nazionale di 3° categoria maschile del Tennis Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Sorteggiato il tabellone finale che vede nell’ordine queste teste di serie, i 3.1 Massimiliano Angeli, Fabio Gradara, Massimiliano Zamagni, Alessandro Falcucci, Luca Bartoli, Marco Rinaldi, Massimiliano Agnello, Federico Calbini e Luca Amati, i 3.2 Lorenzo Braschi, Andrea Argelli, i 3.3 Andrea Travaglini, Massimiliano Perotti, Jacopo Antonelli e Raymi Paci, il 3.4 Lorenzo Tamagnini.

Prima sezione, turno di qualificazione: Andrea Arcangeli (4.4)-Fulvio Fracassi (4.1, n.1) 1-6, 7-6, 11-9, Marco Menozzi (4.1, n.2)-Paolo Raffaelli (4.2) 6-3, 6-0, Innocenzo Varvara (4.2)-Thomas Del Bianco (4.1, n.3) 7-5, 6-0, Giovanni Casadei (4.1, n.4)-Lorenzo Bernardini (4.1) 6-1, 6-1, Alberto Morigi (4.1, n.5)-Sandro Grossi (4.1) 6-2, 6-2. Passa anche Alessandro Bernardi (4.1, n.6). 1° turno tabellone finale: Mario Russo (3.5)-Federico Mieli (3.5) 6-2, 6-3, Fausto Dante Pazzini (3.5)-Stefan Buca (3.5) 6-4, 7-6, Claudio Chiani (3.5)-Simone Ricchi (3.5) 7-5, 7-6. Al 3° turno Fabio De Santis (3.4).