Calcio RSM, playoff: il Tre Penne pareggia con la Folgore (1-1) e va in semifinale

Sport

Repubblica San Marino

| 12:59 - 06 Maggio 2019

Il primo pareggio delle fasi finali fa felice il Tre Penne, passato in vantaggio in avvio di gara e poi immediatamente raggiunto dalla Folgore, ma in grado comunque di farsi bastare questa “X” – vista la vittoria nella gara di andata – per raggiungere il Tre Fiori in semifinale.

Pronti via e capitan Gai porta subito in vantaggio la formazione di Città concludendo con un mancino chirurgico dal limite una cavalcata iniziata nella propria metà campo. Badalassi, però, attende meno di 60’’ per raccogliere il traversone di Bernardi e tramutarlo nella rete del pareggio.

La Folgore, dall’alto del miglior posizionamento in regular season, potrebbe ribaltare il verdetto dell’andata anche con una vittoria di misura. Ma a spingere per la rete del 2-1 è soprattutto il Tre Penne, che si avvicina per due volte al nuovo vantaggio con le conclusioni di Palazzi e Cibelli, entrambe disinnescate da Bicchiarelli. Nel mezzo, un tiro fuori misura di Gai e un diagonale di Nucci fuori di poco.

Nella ripresa è ancora il Tre Penne a premere sull’acceleratore, con Ceccaroli che manca il bersaglio di poco e con Ura che chiama Bicchiarelli ad una complicata parata di piede. L’ultimo acuto è ancora dell’ex Virtus, che stavolta riesce a superare il portiere giallorosso salvo vedere il proprio destro infrangersi sul palo. Tre Penne che dunque sfiderà il tre Fiori per un posto in finale, mentre la Folgore disputerà i play-off per il quinto posto. Il primo avversario sulla strada dei giallorossoneri sarà il Fiorentino.

Il tabellino

FOLGORE: Bicchiarelli, Sartori, Brolli (60’ Aluigi), Bossa, L. Rossi (68’ Semeraro), Sacco (60’ Lessi), Bezzi, Nucci, Dormi, Bernardi, Badalassi. A disp.: Venturini, Serafini, Innocenti, Venerucci. All.:Lasagni

TRE PENNE: Migani, Cesarini, Merendino, Patregnani, Fraternali, Genestreti, Palazzi (22’ Cibelli), Gai, Angelini, Chiaruzzi (55’ Gasperoni), Ceccaroli (73’ Ura). A disp. Lanzoni, A. Rossi, Calzolari, Santini. All. Ceci

Arbitro: Scarpino

Marcatori: 6’ Gai, 7’ Badalassi

Assistenti: Lunardon e De Girolamo

Quarto Ufficiale: Cristiano Ascari

Ammoniti: Genestreti, L. Rossi, Bossa, Migani, Semeraro