Volley giovanile, la Under 18 Ke Car Riviera Volley vince il primo round della fase regionale

Sport

Rimini

| 12:47 - 06 Maggio 2019

La squadra Under 18 Ke Car Rimini.

Abbandonato alcuni giorni fa il sogno Final Four in Under 16 Eccellenza in quel di Rivergaro (la Canovi Coperture Sassuolo ha conquistato il titolo regionale proprio domenica a Rimini), le ragazze della squadra Under 18 campione territoriale del Riviera Volley sono scese in campo nella prima sfida della fase regionale che prevede solo scontri ad eliminazione diretta fino alla proclamazione della vincente in regione.

L'avversario del primo turno della Ke Car Rimini era la squadra seconda classificata in provincia di Ferrara,l' Unione Delta Volley Ferrara. Il pronostico era a favore della squadra riminese ed è stato facilmente rispettato: 3 - 0 (25-16, 25-13, 25 -19).

Si presentano appena in sette le ferraresi, al cospetto delle riminesi che, da squadra rivelazione dell'anno, vogliono ancora continuare a stupire. Coach Forlani (Nanni assente), guida sapientemente la squadra e bagna con una netta vittoria il suo esordio da allenatore di 1° livello ottenendo anche l'obbiettivo di un quoziente punti molto favorevole, che dovrebbe portare ad un secondo turno ancora con il fattore campo a favore. Il prossimo avversario sarà lo Studio Montevecchi che ha battuto la Mattei Ravenna per 3-0 ma con un migliore quoziente set per cui la formazione emiliana avrà il vantaggio del fattore campo.

KE CAR RIMINI: Aglio 12, Ariano 3, Fattori 5, Morelli 2, Pederboni (K) 6, Piomboni 14, Salgado 10, Semprini Cesari 2, Evangelisti (L) orlani n.e., Magi n.e.