Medicine ed integratori naturali, Erba vita group da San Marino al Vitafoods di Ginevra

| 11:58 - 06 Maggio 2019

Erba Vita Group S.p.A. torna in fiera dal 7 al 9 maggio al Vitafoods di Ginevra: la più importante fiera europea del settore nutraceutico. Il Palexpo ospiterà le ultime novità e tendenze del mercato e sarà imperdibile punto di incontro per i professionisti e tecnici delle principali aree tematiche del settore: materie prime, prodotti finiti, contratti conto terzi, servizi e attrezzature. Quest’anno saranno presenti ben 1.134 espositori provenienti da tutto il mondo. Erba Vita, dopo i positivi riscontri dello scorso anno, presenterà all’interno dello Stand (O174) le nuove formulazioni e le linee che da sempre contraddistinguono il brand sul mercato nazionale e internazionale per qualità, efficacia e sicurezza.

Il salone elvetico sarà, infatti, un’eccezionale ‘vetrina’ internazionale per presentare agli addetti ai lavori le nuove linee e i nuovi prodotti di Erba Vita come Sedacist, Mucovit Pelargonium Forte, COLI EV e Cartidol Vegan: integratori alimentari di nuovissima formulazione a base di estratti titolati e standardizzati di selezionate piante vegetali.

L’Italia è al primo posto in Europa per spesa pro capite di prodotti nutraceutici, seguita da Austria, Belgio e Francia. Secondo i dati elaborati da IQVIA dal 2014 ad oggi il mercato del settore nutraceutico è cresciuto del +7,4% per una spesa media pro capite di 41 euro all’anno in Italia. In cima alla lista dei prodotti più consumati si posizionano gli integratori multi-vitaminici, seguiti da quelli gastro-intestinali, dai cardiovascolari, dagli integratori per il sistema urinario e dai ricostituenti. Si prevede che il trend di mercato continui a mantenersi positivo anche per i prossimi anni, sostenuto dal fatto che l’assunzione di prodotti naturali sia sempre più raccomandata dai medici.