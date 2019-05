FOTO Meteo impazzito a maggio, incredibile nevicata a Casteldelci

Cronaca

Casteldelci

| 10:14 - 06 Maggio 2019

Maltempo e neve anche nelle montagne riminesi. A Casteldelci, sulla Sp 91 in zona Senatello a circa 700 metri sul livello del mare, sono dovuti intervenire i mezzi per liberare la strada non solo dalla neve ma anche dai rami degli alberi piegati dalla coltre bianca. Sono circa 15 i cm di neve caduti in questa giornata di maggio, una situazione davvero unica. Temperature in picchiata e atmosfere natalizie ad un passo dall'estate. Le immagini, mostrano un paesaggio che nelle ultime ore è diventato comune a diverse parti d'Italia. Nelle province vicine a Rimini la coltre bianca ha iniziato a scendere già dalla prima serata di domenica, quando in riviera la pioggia cadeva copiosa. Neve a Monte Palazzolo (1182 metri slm), Carpegna (1280 metri slm), Campigna (1628 metri slm), Sant'Alberico (1146 metri slm).

Il sindaco di Casteldelci Luigi Cappella ha interpretato in modo ironico questo colpo di coda dell'inverno. In una nota "poetica" celebra il "bel tempo" di queste ore. Salendo da Pennabilli a Casteldelci, colpito dalla neve "maggiolina", il sindaco la tramuta in acqua e scrive "Piove, con gentilezza.

Sui campi verdi, allietati dai fiori di diversi colori.

Piove sui grani antichi, che sorridono e ringraziano come adulti che si trovano a vivere una seconda fanciullezza". "Presto tornerà il sole" scrive ancora il Sindaco "La nebbia lascerà le cime delle montagne, che si mostreranno in sfarzo con il loro candido vestito di Maggio. In Alta Valmarecchia il tempo è bellissimo"

Nonostante l'allerta meteo sia ancora in atto e prevista fino alla serata di lunedì, già dal pomeriggio la situazione dovrebbe lentamente migliorare.