Maltempo Rimini, chiuso per ore il sottopasso di Santa Giustina

| 09:14 - 06 Maggio 2019

Maltempo.

Sulla base delle allerte regionali che hanno continuato a segnalare domenica, dopo averla annunciata precedentemente allerta ”arancione” per criticità idraulica, è passata senza conseguenze rilevabili la perturbazione che ha portato persino neve su parte degli Appennini regionali. Per il momento, dunque, tutto bene. Protezione civile e polizia locale hanno monitorato la viabilità ed i sottopassi del territorio per tutta domenica e nella notte con un servizio speciale organizzato proprio per controllare costantemente l’evolversi della situazione sul territorio. Un’attività che proseguirà anche lunedì mattina.

Sessanta sono stati gli uomini impegnati tra ieri e questa mattinata tutti impegnati a monitorare i sottopassi e le aree più a rischio.

Pochissime le chiamate in centrale operativa e nessuna per segnalare emergenze. Solo alle 23 di ieri si è reso necessario chiudere il sottopasso di Santa Giustina per l’innalzamento del livello dell’acqua che ne impediva il passaggio in sicurezza dei veicoli. L’attività della polizia locale proseguirà per tutta la giornata fino a cessata emergenza.