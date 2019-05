Alla Baia Imperiale è andato in scena il ballo studentesco americano di fine anno

Attualità

Gabicce Mare

| 08:58 - 06 Maggio 2019

Una coppia incoronata come Regina e Re del Prom Italiano 2019.

Sabato 4 Maggio presso Baia Imperiale è andato in scena il Prom (abbreviazione per promenade), con questo nome viene indicato il ballo scolastico di fine anno nelle high school americane per gli upperclassmen. Questo è un evento scolastico e sociale di moltissima importanza: gran parte degli studenti, infatti, aspetta con ansia, per tutto l’anno, questa indimenticabile serata.

Il “rituale” che precede il Prom è tradizionale: il ragazzo, invitato un “date” nelle settimane precedenti, porta a cena fuori la ragazza (spesso si va con un gruppo di amici), prima di recarsi alla festa vera e propria.

Altro rituale importante è la scelta del vestito. Sia i ragazzi che le ragazze usano un vestito “di cerimonia”, spesso smoking per i ragazzi e abito lungo per le ragazze. In realtà l’intento è di essere eleganti ma in modo giovanile: per questo non è raro vedere smoking colorati o abiti con accessori divertenti.



Il re e la reginetta del Prom

Momento clou della serata è l’elezione del King and Queen e, al termine del ballo, che dura un paio d’ore, si prosegue tipicamente la festa ad un after-party.

Racconta uno studente:

“La serata a cui ho partecipato è stata organizzata alla Baia Imperiale, tra mille decorazioni e luci,alcune persone sono arrivate in limousine, altri in pulmini, la cosa affascinante è che tutti eravamo vestiti con abiti non comuni per la nostra età. Posso dire di essermi divertito moltissimo”.

Sabato 4 Maggio sono state incoronate due coppie come Regina e Re del Prom Italiano 2019.