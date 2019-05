Rimini, manovra azzardata con lo scooter alza un braccio per scusarsi, auto lo sperona

Cronaca

| 08:04 - 06 Maggio 2019

Scambia un gesto di scusa per una provocazione, automobilista fa cadere studente dalla moto e lo manda all'ospedale. I fatti sono avvenuti a Rimini. Il ragazzo era in sella al suo scooter e stava andando a scuola. Dopo un'immissione fatta forse senza troppa attenzione, si è ritrovato vicino un'auto che ha dovuto inchiodare per non colpirlo. A quel punto il conducente dell'auto, uno straniero 30enne, ha iniziato a suonare il clacson. Il giovane ha così alzato la mano in segno di scusa e ha guadagnato la destra della carreggiata. Secondo quanto ricostruito l'automobilista ha invece inseguito il ragazzo fino a speronarlo e a farlo cadere. Poi è sceso dall'auto non per aiutarlo ma per continuare ad inveire su di lui. Il giovane è stato poi portato in ospedale a Rimini con una gamba rotta e la dinamica è stata ricostruita dai Carabinieri allertati da un militare fuori servizio che si trovava in zona. Il ragazzo, tramite i suoi legali, ha sporto querela per lesioni, nei confronti del 30enne.