Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley chiude in bellezza: hurrà a Cervia (0-3)

Sport

Rimini

| 01:57 - 06 Maggio 2019

L'Emanuel Riviera Volley ha chiuso la stagione al quarto posto con 50 punti.

Netto successo dell'Emanuel Riviera Volley a Cervia (0-3) nell'ultima sfida del campionato di serie B2 yerminato al quarto posto a 50 punti. Contro la ormai retrocessa My Mech, penultima in classifica, le ragazze riminesi giocando bene si divertono e chiudono agevolmente il match senza mai doversi preoccupare per il risultato. Coach Nanni dà ampio spazio a tutte le ragazze a referto; da sottolineare la bella prestazione del giovane libero Virginia Bissoni mentre resta in panchina Valentina Macchi, una delle migliori nel suo ruolo in tutta la B2.

Si è anche rivista una Orsi in grande spolvero, grintosa come sempre ma anche efficace sia a muro che in attacco. Il capitano, cresciuta in modo esponenziale da quando giovanissima arrivò a Rimini, ha dimostrato che anche in B2 è una garanzia (a muro le statistiche la collocano tra una delle migliori centrali del giron).

Lea Vujevic è stata particolarmente potente sia in battuta che in attacco, peccato ci siano voluti 5 mesi per farla tornare ad essere l'attaccante sulla quale aveva puntato la società l'estate scorsa, ma è davvero bello vederla ora in grande forma.

Tabellino

MY MECH CERVIA R.I.V.RA - EMANUEL RIVIERA RIMINI 0-3

EMANUEL RVR: Catalano B. 3, Leonardi S. 12, Nicoletti C. 2, Vujevic L. 8, Orsi E. 9, Zucchini C. 1, Godenzoni G. 14, Benvenuti S., Ariano A., Virginia B. L, Macchi V. L.

CERVIA: Hali 3, Ricci 9, Petta 2, Di Fazio 4, Ceroni 12, Colombo 5, Fortunati 1, Gasperini 1, Fabbri L1, Toppetti L2. NE: Paismarden e Bosio

PARZIALI: 23-25 19-25 17-25