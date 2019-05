Lunedì di calcio su Vga TeleRimini, Play off e play out calcio locale e play out per il Rimini Calcio

Sport

Rimini

| 21:52 - 05 Maggio 2019

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Vga TeleRimini (canale 86) in Calcio di Rigore gli ospiti della 32a puntata saranno l'opinionista Giacomo Alpini, l'opinionista Renzo Baldisserri, l'attaccante della Vis Novafeltria Calcio Pietro Semprini, il difensore del Diegaro Gabrielle Varrella e il dirigente del Riccione Giampaolo Pascucci.





Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 32a puntata saranno l'allenatore Massimo Zanini, l'opinionista Renzo Baldisserri, l'opinionista Emanuele Pironi e l'opinionista Giacomo Alpini



Entrambi i programmi saranno presentati dal giornalista Daniele Manuelli.



NOVITA'. E' possibile vedere le nostre dirette sulle pagine Facebook inerenti alle nostre trasmissioni: SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:

Giulianova vs Cesena; Matelica vs Isernia; Francavilla vs Savignanese; Forlì vs Recanatese; Santarcangelo vs S. Nicolò; Sammaurese vs Campobasso (Serie D); Virtus Castelfranco vs Sampaimola (Eccellenza); Igea vs Russi e Vis Misano vs Tropical Coriano (Promozione); Rivazzurra Miramare vs Novafeltria (Prima Categoria) e i gol del girone d'andata - stagione 2018-19 - del Gabicce Gradara (Promozione Marche).

Approfondimenti della domenica calcistica, dibattiti e contributi filmati per la durata di 55 minuti.



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



La sintesi di Rimini vs Renate e relative pagelle. L'approfondimento a cura di Riccardo Giannini. Idea ripescaggio. Come funziona?

Analisi, dibattito, contributi filmati per la durata di 65 minuti.