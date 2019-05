Calcio D, la Savignanese chiude la stagione con un bel pari (2-2) a Francavilla

Sport

Savignano sul rubicone

| 20:36 - 05 Maggio 2019

La squadra della Savignanese ha chiuso la prima stagione di serie D con 48 punti.

La prima stagione di serie D della Savignanese va in archivio con un bottino di 48 punti. Un anno magico ed emozionante. Il debutto, le sconfitte, il derby col Cesena, ma soprattutto le vittorie e la salvezza. Domenica, nell'ultima giornata di di campionato, pareggio a Francavilla 2-2. Un match scoppiettante con i locali che hanno trovato il pari al fotofinish.

Difese leggere nei primi scambi. Al 1' gol di Palumbo poi Brigliadori, su assist di Peluso, pareggia al 3'. Le squadre giocano a viso aperto e al 44' Guidi di testa piazza il 2-1 per i gialloblù. Girandola di cambi nella ripresa, il Francavilla cerca di spingere e al 64' Moscatelli salva in mischia. Ancora Moscatelli salva il risultato. Non c'è due senza tre ed il nostro portierone compie un altro miracolo: minuto 83' rigore per gli avversari, Moscatelli ipnotizza Banegas. Gli abruzzesi non mollano e all'89' impattano con Dos Santos.



Il tabellino

FRANCAVILLA-SAVIGNANESE 2-2

FRANCAVILLA: Spacca (60' Natale), Bedin (50' Milizia), Mele, Palumbo, Banegas, Montagnoli (50' Mancini), Mboup, Di Renzo (60' Fabrizi), Bosco, Gallo, Dos Santos A disp: Natale, Talucci, Milizia, Fabrizi, Di Pinto, Di Giovacchino, Di Renzo, Cichella, Mancini All Rachini

SAVIGNANESE: Moscatelli, Guidi, Succi, Peluso (66' Giunchetti), Noschese (75' Albini), Brigliadori (72' Manuzzi F), Scarponi (60' Tamagnini), Vandi, Giacobbi, Ballardini, Turci (40' Gregorio) A disp: Dall'Ara, Gregorio, Tamagnini, Giunchetti, Albini, Manuzzi F All Farneti

Marcatori: 1' Palumbo, 3' Brigliadori, 44' Guidi, 89' Dos Santo