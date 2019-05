Calcio giovanile, il Rimini Under 17 sconfitto a Catania 2-0 nel ritorno degli ottavi: esce di scena

Sport

Rimini

| 20:28 - 05 Maggio 2019

La squadra Under 17 del Rimini Calcio mentre attraversa lo Stretto.

Termina a testa alta l'avventura del Rimini alle finali nazionali del campionato Under 17. Nella gara di ritorno degli ottavi, disputatasi domenica pomeriggio al centro sportivo "Torre del Grifo" di Mascalucia, i biancorossi di mister Lele Vanni sono stati sconfitti 2-0 dalla corazzata Catania dopo aver vinto 1-0 la gara di andata giocata una settimana fa al "Romeo Neri". I riminesi hanno giocato un grandissimo primo tempo, sfiorando in due occasioni, con Ulloa e Semprini, la rete che avrebbe messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. A metà della ripresa gli etnei sono passati in vantaggio con La Delfa e poi, dopo un episodio dubbio nell'area siciliana che l'arbitro ha giudicato regolare, nel finale la formazione rossoblù ha realizzato la rete del 2-0 che ha chiuso i giochi con Boffano. Ai quarti il Catania affronterà la Juve Stabia: per la squadra di Vanni si chiude una stagione vissuta da protagonisti.



Il tabellino

CATANIA: Mangione; Mignemi, Lo Re, Di Nora, Pino, Popolo, Puglisi (46' st Cristaldi), Aureliano (1' st Frisenna), Pappalardo (17' st Boffano), Giuffrida (24' st Lo Duca), La Delfa. A disp. Cantarero; All. Bellia.

RIMINI: Vascucci; Santarini, Ceccarelli (41' st Clementi), Caldari (15' st Tonini), Difino (8' st Crescentini), Manfroni, Ulloa (41' st Brolli), Angelini (15' st A. Canini), Antonioli (15' st F. Canini), Semprini, Montebelli (15' st Pecci). A disp. Pasini, Giovannini. All. Vanni.

ARBITRO: Gulisano di Acireale (Fazzi e Riccobene di Enna.

RETE: 10' st La Delfa, 42' st Boffano.

NOTE: Ammoniti: Difino e Santarini (R), Lo Re (C). Recupero: 2' pt.