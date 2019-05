Calcio Promozione: un rigore di Salvemini, la Stella supera il Morciano (0-1)

Sport

Morciano di Romagna

| 20:08 - 05 Maggio 2019

La rosa del Morciano 2018-19.

MORCIANO: Marconi (46' Vizzo), Torre, Salvi, Volponi, Tenti, Muccini, Ragno (81' Iannone), Bartolini, Martinelli (46' Baki), Sperandio (46' Longoni), Colombari (55' Masini).

In panchina: Ingrosso, Ostolani, Simoncelli.

STELLA: Montalbano, Verdinelli (75' Ferraro), Gamberini And., Angelini L., Cicchetti (92' Fabbri), Fabbrucci; Gogoli, Gabellini; Pasculli (63' Greppi), Greco (85' Tordi), Salvemini.

In panchina: Gamberini, Belicchi, Tomassoni, Angelini G., Gamberini Al., Greppi.

ARBITRO: Milandri di Cesena.

RETI: 90' rig. Salvemini.

NOTE: espulso Salvi al 92', ammoniti Ragno, Tenti, Salvemini e Montalbano.



Il Morciano già retrocesso onora la sua ultima apparizione nel campionato di Promozione, cedendo di misura alla Stella, che si giocherà la salvezza nei playout contro l'Igea Marina. Su un campo allentato dalle abbondanti piogge, è la squadra ospite a impegnare Marconi (15' e 17'). Al 33' Salvemini spreca una buona occasione, calciando a lato. Al 55' il Morciano si rende pericoloso con un'incursione di Longoni, fermato dalla difesa ospite. Sul capovolgimento di fronte Vizzo, subentrato a Marconi, blinda la porta. Al 90' rigore per la Stella per un tocco di Tenti in area: per il Morciano avvenuto con il petto. Dal dischetto Salvemini spiazza Vizzo e regala ai suoi la vittoria.