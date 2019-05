Calcio Promozione: Igea Marina, con il Russi è pari (1-1). Ai playout sfida alla Stella

Sport

Bellaria Igea Marina

| 19:40 - 05 Maggio 2019

Giocatori Igea Marina (foto di repertorio).

IGEA MARINA: Berardi, Abbondanza (59' Casadei), Venturi, Loi (59' Minacapilli), Zanotti, Pruccoli (46' Pirini); Bellavista, Bocchini; Mema (46' Marchini), Righini, Brighi (76' Ricci).

In panchina: Orlando, Magnani, Della Rosa, Pasolini. All. Gavagnin.

RUSSI: Casadio, Rava, Fontana, Lombardi (91' Temporin), Vasumini, Tassinari; Troncossi (85' Magnani), Magari; Calderoni, Gualandi, Placci.

In panchina: Lolli, Magnani, Baldini, Bosi, Spazzoli, Consalvo, Bazzoli, Oyerinde. All. Candeloro.

ARBITRO: Liccaldo di Ferrara.

RETI: 29' Rava, 83' rig. Marchini.

NOTE: ammoniti Vasumini, Rava.



L'Igea Marina chiude la regular season con un pari casalingo e dovrà giocarsi la salvezza nel playout con la Stella. Nel primo tempo Russi in vantaggio al 29' grazie a una discesa di Troncossi sulla destra. Il cross viene intercettato da Bocchini, che non riesce però a liberare l'area: ne approfitta Rava per infilare in rete. L'Igea sfiora il pareggio al 35' con un colpo di testa di Abbondanza, su corner battuto da Brighi, ma Lombardi respinge sulla linea. Nella ripresa Bellavista impegna Casadio al 61', due minuti dopo ci riprova, ma il suo diagonale è a lato. Continua il forcing dei locali che trovano il meritato pari all'83': Magari atterra in area Marchini, che si incarica della battuta dagli undici metri. Casadio tocca, ma la palla si infila dopo aver sbattuto sotto la traversa.