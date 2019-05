Calcio Promozione: Tropical Coriano indenne a Misano approda ai playoff (0-0)

Sport

Misano Adriatico

| 19:00 - 05 Maggio 2019

Un'immagine della gara tra Vis Misano e Tropical Coriano.

VIS MISANO: Sacchi, Urbinati (87' Muccioli), Imola, Antonietti, Lepri, Sanchez, Lunadei (76' Stella), Boldrini (90' Baldini), Urbinati, Torsani, Savioli. A disposizione: Cuomo, Fraternali, Siliquini, Antonelli, Fiorini. Allenatore: Bucci.

TROPICAL CORIANO: Romani, Borghini, Conti, Ricci, Olivieri, Costantini, Stanco, Dolcini (71' Scognamiglio), Farneti (87' Montebelli), Vitaioli (66' Vucaj), Pasini (90' Vitaioli). A disposizione: Filippi, Casalino, Alijahej, Babboni. Allenatore: Zagnoli.

ARBITRO: Guitaldi di Rimini.

NOTE: ammoniti Conti, Antonietti, Borghini, Torsani.



Uno scontro diretto che vale tutto nel derby al Santamonica di Misano. Il Tropical parte bene, al 9' Farneti si gira in area e spiazza Sacchi, ma il palo salva i locali. La prima vera occasione misanese arriva solo al 21' con Urbinati M. che di testa prova a deviare un cross di Imola, ma Romani blocca agevolmente. Al 27' Borghini ci prova da fuori ma Sacchi e' attento e blocca; sul ribaltamento di fronte Antonietti si trova uno contro uno con Romani ma temporeggia troppo e si fa recuperare dai difensori. Sul finire del primo tempo Urbinati M. crossa per Savioli, ma Romani salva tutto con una bella uscita in tuffo. Nel secondo tempo il Misano da tutto, mentre il Coriano si ritira nella propria meta' campo a difesa del pari. Al 50' Urbinati M. in uno contro uno con Romani si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore ospite e gli spara addosso. Al 61' Torsani entra in area, ma il suo tiro viene rimpallato da Borghini. Al 72' Urbinati M. scarica per Antonietti che calcia al volo, ma Romani blocca a terra. All'84' Torsani ci prova da fuori, Romani respinge corto e la difesa spazza. Il forcing locale prosegue fino al termine del match, ma senza fortuna. Il Coriano riesce a portare a casa il pari che gli basta per accedere ai play off, lasciando fuori il Misano.